Узляцелі на "Інтэрбачанні" - дэлегацыя Беларусі прыбыла ў Маскву
Фінішная прамая для беларускага "Матылька" - прадстаўнік Беларусі на конкурсе "Інтэрбачанне" Насця Краўчанка прыбыла ў Маскву. У графіку артысткі штодзённыя інтэрв'ю і знаёмства з Live Арэнай.
Дваццатая гадзіна знаходжання ў сталіцы "Інтэрбачання", справа набліжаецца да паўночы. Харэаграфічны квартэт вучыцца лятаць над сцэнай, тросы зробяць беларускі нумар на конкурсе бязважкім.
"Ёсць нюансы, ёсць чаканні, якія б хацелася хутчэй увасобіць. Нумар вельмі складаны тэхнічна для артыстаў балета, яны выступаюць як акрабаты і паветраныя гімнасты. Дзякуючы калегам з Расіі мы змаглі рэалізаваць нашу ідэю", - расказаў харэограф-пастаноўшчык Раман Кавалёў.
Насця Краўчанка беражэ звязкі для рэпетыцыі ў Live Арэне, двухгадзінная проба сцэны на ўвесь голас пройдзе 11 верасня вечарам.
Насця Краўчанка, прадстаўнік Беларусі на конкурсе "Інтэрбачанне":
"Калі я летам прыязджала ў Маскву, я пастаянна бачыла банеры "Інтэрбачання", я разумела, што гэта сур'ёзны маштаб. Я ганаруся тым, што буду прадстаўляць Рэспубліку Беларусь, рада, што на мяне ўскладзены такія надзеі. Выдатна, што за гэтыя 5 гадоў я замацавалася на сцэне, у мяне настолькі паверылі, што адправілі прадстаўляць краіну".
23 культуры сыдуцца на адной сцэне 12 верасня. У Нацыянальным цэнтры Расіі пройдзе ўрачыстае адкрыццё конкурсу і жараб'ёўка, дзе ўсе даведаюцца, пад якім нумарам узляціць беларускі "Матылёк".