Выстава мастака Уладзіміра Толсціка "Мелодыі святочнага горада" прадоўжыцца да 5 кастрычніка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Творы Уладзіміра Толсціка ўпрыгожваюць знакавыя аб'екты Мінска, музеі, галерэі і прыватныя зборы калекцыянераў. Жанравы дыяпазон яго палотнаў - ад партрэтаў і нацюрмортаў да складаных алегарычных кампазіцый.
Каля 50 карцін у Мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага - гэта прызнанне ў любві роднаму Мінску. Праз сталічныя панадворкі, архітэктурныя элементы, музычныя інструменты ён перадае атмасферу свайго Мінска, а музыка - лейтматыў усёй творчасці мастака.
Уражвае праца "Мая Акадэмія", дзе Уладзімір Толсцік увасобіў творчую атмасферу сваёй alma mater - Акадэміі мастацтваў, дзе ён выкладае амаль 50 гадоў. Выстава "Мелодыі святочнага горада" прадоўжыцца да 5 кастрычніка.