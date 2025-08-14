Жодзінскі краязнаўчы музей папоўніўся старадаўнім каменным экспанатам

Старадаўні каменны крыж. Яго датуюць старэйшым за XVII стагоддзе. Такі волат з’явіўся ў Жодзіне ў выніку земляных работ у раёне мясцовай чыгункі, мясцовасці, названай Багуславым полем. Будаўнікі, якія знайшлі камень, адразу аддалі яго царкве. Некаторы час таямнічы крыж і знаходзіўся на тэрыторыі праваслаўнага храма іконы Маці Божай “Збавіцелька”.