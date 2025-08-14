3.72 BYN
Жодзінскі краязнаўчы музей папоўніўся старадаўнім каменным экспанатам
Жодзінскі краязнаўчы музей папоўніўся экспанатам. Найноўшую рэліквію размясцілі не ў вітрынах і залах установы, а на прылеглай да будынку тэрыторыі. Артэфакт з суцэльнага каменя мае старажытную гісторыю.
Старадаўні каменны крыж. Яго датуюць старэйшым за XVII стагоддзе. Такі волат з’явіўся ў Жодзіне ў выніку земляных работ у раёне мясцовай чыгункі, мясцовасці, названай Багуславым полем. Будаўнікі, якія знайшлі камень, адразу аддалі яго царкве. Некаторы час таямнічы крыж і знаходзіўся на тэрыторыі праваслаўнага храма іконы Маці Божай “Збавіцелька”.
На камяні няма ніякіх адзнак, якія б сведчылі пра яго праваслаўную гісторыю. Але крыж - хрысціянскі сімвал, былі думкі размясціць яго нават у самі.
Царква вырашыла перадаць унікальны аб’ект мясцоваму музею для вывучэння. Музейшчыкі прапанавалі некалькі навуковых версій паходжання і значэння крыжа.
Каменны крыж узбагачае веды пра гісторыю жодзінскіх зямель.Сучасны горад, такі, які ён ёсць сёння, адносна малады, але першыя ўспаміны пра пасяленне ідуць у XVII стагоддзе.
Аляксандр Рыжоў, мецэнат, што ўсталёўваў крыж ля музея, сцвярджае, што артэфакт трымаецца літаральна на паветры, там няма ніякага металічнага стрыжня. Па яго версіі, стагоддзі таму плынь ракі прынесла рэліквію да жодзінцаў з Кіева па Дняпры.