Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

Золата "Лiстападзiка" заваяваў фільм з Чарнагорыі

Першыя вынікі падвёў кінафестываль "Лiстапад". Конкурс дзіцячага і юнацкага кіно аб'явіў уладальніка Гран-пры.

Золата "Лiстападзiка" атрымала кінастужка рэжысёра Гойкі Беркуляна "Планета 7693". Фільм прэзентавала Чарнагорыя.

У 2025 годзе лепшых вызначалі як дарослыя прафесіяналы, так і спецыяльнае дзіцячае журы, а таксама гледачы.

Сёлета на конкурс было пададзена 340 кінастужак, але да фінальных цітраў дайшлі толькі 6. Гэта работы з Расіі, Мексікі, Чарнагорыі, Ірана і Кітая.

Разделы:

КультураГрамадстваКіно