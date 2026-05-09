12 мая адзначаецца Міжнародны дзень медыцынскай сястры
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яны заўсёды трымаюць руку на пульсе - у літаральным сэнсе слова. Сёння медсёстры ўсяго свету адзначаюць прафесійнае свята.
У нашай краіне гэта самая шматлікая катэгорыя працаўнікоў аховы здароўя: працуюць больш як 110 тыс. супрацоўнікаў сярэдняга медперсаналу, і ў кожнага свая гісторыя выбару прафесіі.
Дата святкавання Міжнароднага дня медсясцёр выбрана невыпадкова. 12 мая 1820 года нарадзілася Флорэнс Найтынгейл - заснавальніца сястрынскай справы. Яе імя носіць самая прэстыжная міжнародная ўзнагарода медсясцёр.