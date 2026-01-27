3.74 BYN
1500 школьнікаў з Беларусі і Расіі стварылі рукапісную версію кнігі "У спісах не значыўся"
Захаванне гістарычнай памяці рукамі дзяцей: школьнікі з Беларусі і Расіі стварылі рукапісны варыянт кнігі Барыса Васільева "У спісах не значыўся", якая прысвечана абаронцам Брэсцкай крэпасці.
У праекце ўдзельнічалі 16 расійскіх школ і 9 беларускіх, усяго - 1500 навучэнцаў і педагогаў з дзвюх краін. Старт быў дадзены ў Санкт-Пецярбургу, на Піскароўскім мемарыяле ў дзень прарыву блакады Ленінграда.
Літаральна за год была створана гэтая кніга. Дзеці малодшых класаў пісалі па некалькі радкоў, а старшакласнікі і настаўнікі перапісвалі старонку і больш. Ілюстрацыі да кнігі таксама створаны школьнікамі.
Кніга створана ў двух экзэмплярах: адзін будзе захоўвацца ў Музеі Перамогі на Паклоннай гары ў Маскве, а другі ў лютым 2026 года перададуць у мемарыяльны комплекс "Брэсцкая крэпасць-герой