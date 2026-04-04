5 красавіка праваслаўныя вернікі адзначаюць Вербніцу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
5 красавіка 2026 года ў праваслаўных Вербніца. За тыдзень да Вялікадня вернікі ўспамінаюць адну з найважнейшых евангельскіх падзей - дзень, калі Ісуса сустракалі ў Іерусаліме, высцеліўшы яму дарогу пальмавым лісцем. У нас яго замяняюць вярбой - першай раслінай, якая ажывае пасля зімы.
Вернікі ў гэты дзень прыходзяць у храмы і акрапляюць галінкі вярбы святой вадой. Іх неабходна захоўваць да наступнага свята. Людзі вераць, што так расліна напаўняецца гаючай сілай, здольнай пазбавіць ад бед і хвароб.
Вербніцу адзначаюць у шосты тыдзень Вялікага посту, перад пачаткам Перадвелікоднай сядміцы і за тыдзень да Вялікадня. Гэта адно з двунадзясятых святаў, звязаных з зямным жыццём Ісуса Хрыста і Прасвятой Багародзіцы.