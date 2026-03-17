82 гады таму войскі Чырвонай арміі вызвалілі вязняў лагера смерці Азарычы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
82 гады таму, 19 сакавіка 1944 года, войска Чырвонай арміі вызвалілі вязняў лагера смерці Азарычы.
Вермахт выставіў жывы шчыт на пярэднім боку абароны. 50 тысяч старых, жанчын і дзяцей загналі ў балоты. Людзі знаходзіліся пад адкрытым небам пры мінус 15 градусах, без ежы, вады і цёплых рэчаў. Вязні былі заражаныя сыпным тыфам. Сярэдняя працягласць іх жыцця была трое сутак. У палескіх балотах Трэці Рэйх прымяніў бактэрыялагічную зброю. Гэта было зроблена для таго, каб спыніць наступ савецкіх войскаў (больш падрабязна - глядзіце відэа).