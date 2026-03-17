Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

82 гады таму войскі Чырвонай арміі вызвалілі вязняў лагера смерці Азарычы

82 гады таму, 19 сакавіка 1944 года, войска Чырвонай арміі вызвалілі вязняў лагера смерці Азарычы.

Вермахт выставіў жывы шчыт на пярэднім боку абароны. 50 тысяч старых, жанчын і дзяцей загналі ў балоты. Людзі знаходзіліся пад адкрытым небам пры мінус 15 градусах, без ежы, вады і цёплых рэчаў. Вязні былі заражаныя сыпным тыфам. Сярэдняя працягласць іх жыцця была трое сутак. У палескіх балотах Трэці Рэйх прымяніў бактэрыялагічную зброю. Гэта было зроблена для таго, каб спыніць наступ савецкіх войскаў (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Разделы:

ГрамадстваГісторыя