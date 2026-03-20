3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
83 гады са дня Хатынскай трагедыі - памяць, якую мы не павінны забываць
Аўтар:Рэдакцыя news.by
22 сакавіка ў Беларусі - Дзень памяці ахвяр Хатынскай трагедыі. У гэты дзень у 1943 годзе нацысцкія карнікі знішчылі вёску: жыхароў сагналі ў свіран і падпалілі яго.
Мы б вельмі хацелі, каб гэтага страшнага ўрока не было ў нашай гісторыі. Каб не было мільёнаў па-зверску забітых і скатаваных людзей. Каб не было 12 868 спаленых сёлаў і вёсак, 290 з якіх былі цалкам знішчаныя разам з насельніцтвам і не адноўленыя.
Беспрэцэдэнтнае па сваім маштабе расследаванне крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа ў гады вайны працягваецца. А значыць, будуць новыя факты - для нас і для тых, хто люта жадае перапісаць гісторыю (гл. відэа).