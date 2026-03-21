83-я гадавіна ў Хатыні - Беларусь памятае

Беларусь успамінае ахвяр Хатынскай трагедыі. 83 гады таму ў невялікую вёску ў лагойскіх лясах прыйшлі карнікі. Яны жыўцом спалілі 149 чалавек, 75 з якіх - дзеці.

Сёння Хатынь - сімвал усіх спаленых населеных пунктаў Беларусі. 22 сакавіка мы ўспамінаем тых, хто стаў ахвярай нялюдскасці і злачынстваў супраць беларускага народа. Увесь дзень у мемарыяльны комплекс прыязджаюць людзі, праводзяцца цырымоніі ўскладання кветак.

22 сакавіка кожны год людзі прыязджаюць у Хатынь, у месца, дзе да 1943 года кіпела жыццё, але трагічна абарвалася. У 1969 годзе ў Хатыні быў збудаваны мемарыял у памяць пра 149 жыхароў, спаленых жыўцом. Хатынь - гэта больш, чым проста месца (больш падрабязна - глядзіце відэа).

