83-я гадавіна ў Хатыні - Беларусь памятае
Аўтар:Наталля Бардзілоўская
83-я гадавіна ў Хатыні - Беларусь памятае
Беларусь успамінае ахвяр Хатынскай трагедыі. 83 гады таму ў невялікую вёску ў лагойскіх лясах прыйшлі карнікі. Яны жыўцом спалілі 149 чалавек, 75 з якіх - дзеці.
Сёння Хатынь - сімвал усіх спаленых населеных пунктаў Беларусі. 22 сакавіка мы ўспамінаем тых, хто стаў ахвярай нялюдскасці і злачынстваў супраць беларускага народа. Увесь дзень у мемарыяльны комплекс прыязджаюць людзі, праводзяцца цырымоніі ўскладання кветак.
22 сакавіка кожны год людзі прыязджаюць у Хатынь, у месца, дзе да 1943 года кіпела жыццё, але трагічна абарвалася. У 1969 годзе ў Хатыні быў збудаваны мемарыял у памяць пра 149 жыхароў, спаленых жыўцом. Хатынь - гэта больш, чым проста месца (больш падрабязна - глядзіце відэа).