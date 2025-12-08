Дзень, пра які трэба памятаць заўсёды. 9 снежня - Міжнародны дзень памяці ахвяраў злачынства генацыду, ушаноўвання іх годнасці і папярэджання гэтага злачынства.

Ён быў абвешчаны Генасамблеяй ААН. Дата была выбрана невыпадкова: 9 снежня 1948 года была прынятая Канвенцыя аб папярэджанні злачынства генацыду і пакаранні за яго.