Ад Брэста да Магілёва: акцыя "Нашы дзеці" падарыла свята тысячам дзяцей па ўсёй Беларусі

Утульна і святочна сёння ў Бялыніцкай дапаможнай школе-інтэрнаце, якая стала другім домам для сотні дзетак з усяго рэгіёна. Ёсць і тыя, хто застаўся без бацькоў, але не без увагі з боку дарослых і ў гэтыя пераднавагоднія дні. У гасцях кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой з падарункамі: сертыфікаты на набыццё медыцынскага абсталявання і мэблі, наборы прысмакаў (гл. відэа).