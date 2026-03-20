3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Акцыя памяці "Прыйдзі і пакланіся" праходзіць у мемарыяльным комплексе "Хатынь"
Аўтар:Вікторыя Шаркова
22 сакавіка мы ўспамінаем усіх, хто стаў ахвярай самай сапраўднай бесчалавечнасці і злачынстваў супраць беларускага народа.
Акцыя памяці "Прыйдзі і пакланіся" праходзіць у мемарыяльным комплексе "Хатынь". На працягу дня тут - цырымоніі ўскладання кветак. А роўна апоўдні беларусы хвілінай маўчання ўшануюць памяць ахвяр трагедыі ў Хатыні і ахвяр генацыду беларускага народа (гл. відэа).