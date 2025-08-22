3.70 BYN
Актыўныя выхадныя - XI Рэспубліканскі турзлёт прафсаюзаў прахозіць на прыродзе
Лепшых прадстаўнікоў прафсаюзаў з розных арганізацый аб'яднаў рэспубліканскі турзлёт. Удзельнікі сабраліся, каб прадэманстраваць асабістыя таленты і ўменне працаваць у камандзе ў разнастайных конкурсах і спаборніцтвах. Гэта адзін з найбуйнейшых прафсаюзных марафонаў у гісторыі. Упершыню ўдзел у турзлёце бяруць не толькі прадстаўнікі галіновых прафесійных саюзаў, але рэгіянальных аб'яднанняў і нацыянальнага прафцэнтра.
Спорт, адзінства і здаровы лад жыцця. Звыш 750 чалавек з усіх рэгіёнаў аб'яднаў прафсаюзны турзлёт. У аздараўленчым комплексе "Высокі бераг" 23 каманды на працягу 3 дзён дэманструюць спартыўную падрыхтоўку, кулінарныя навыкі і творчыя здольнасці. У праграме пляжны валейбол, спартыўнае арыентаванне, турыстычная эстафета, стральба з лука, фігурное кіраванне веласіпедам. Навінка гэтага года - сапбордынг (кожны можа паспрабаваць сябе ў тэхніцы воднага турызму).
Па выніках трохдзённага марафону будуць вызначаны пераможцы ў кожным спаборніцтве. Лепшых прафсаюзных турыстаў узнагародзяць кубкамі, дыпломамі і памятнымі прызамі ад Федэрацыі прафсаюзаў. З кожным годам ахвотнікаў далучыцца да актыўнага адпачынку становіцца ўсё больш. Атмасфера яднання, камандны дух і зарад энергіі аб'ядноўвае і дорыць незабыўныя эмоцыі.