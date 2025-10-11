3.69 BYN
У Беларусі стартуе Тыдзень бацькоўскай любові
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі стартуе Тыдзень бацькоўскай любові. Ён прымеркаваны да Дня маці і Дня бацькі.
Адной з самых прыкметных акцый стане запуск сацыяльнай рэкламы на тэлеканалах, білбордах і ў грамадскім транспарце. А для маладой аўдыторыі запусцяць крэатыўны марафон сямейных ролікаў у TikTok пад назвай "Усё пачынаецца з сям'і". Удзельнікам прапануюць паказаць, як сям'я дапамагае ў кар'еры і асабістым росце.
Цэнтральным мерапрыемствам стане форум "Размова пра важнае: шчаслівая сям'я - моцная дзяржава" пры ўдзеле Савета Рэспублікі.