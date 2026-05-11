Аляксандр Турчын правёў тэлефонную размову з Міхаілам Мішусціным

Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын правёў тэлефонную размову са старшынёй урада Расійскай Федэрацыі Міхаілам Мішусціным.

Кіраўнікі ўрадаў абмеркавалі актуальныя пытанні двухбаковага парадку ў развіццё дамоўленасцяў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна аб нарошчванні беларуска-расійскага гандлёва-эканамічнага і навукова-тэхналагічнага супрацоўніцтва, дасягнутых на перамовах 8 мая ў Маскве.

"Аляксандр Турчин і Міхаіл Мішусцін пацвердзілі важнасць актывізацыі інтэграцыйнага ўзаемадзеяння ў Саюзнай дзяржаве і Еўразійскім эканамічным саюзе", - адзначылі ў прэс-службе.

