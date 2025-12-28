3.72 BYN
"Беларусьфільм", аркестр Фінберга: выстава "Мая Беларусь" знаёміць з культурным набыткам краіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Выстава "Мая Беларусь" сыходзіць на кароткія навагоднія канікулы. 31 снежня і 1 студзеня "БелЭкспа" не будзе прымаць гасцей. Але ўжо 2 студзеня вернецца ў рабочы рэжым. З 11 раніцы і да 9 вечара беларусы прадоўжаць знаёміцца з дасягненнямі краіны, у тым ліку і яе культурным набыткам. "Беларусьфільм" запусціць марафон навагодніх мультфільмаў, а аркестр Фінберга дасць двухгадзінны канцэрт.
У афішы таксама калядныя выступленні фальклорнага ансамбля "Свята" і Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя Жыновіча.
Уваход на экспазіцыю свабодны і бясплатны. Для наведвальнікаў спецыяльна арганізаваны два аўтобусныя маршруты: ад станцыі метро "Пушкінская" і "Акадэмія навук".