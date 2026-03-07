3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Беларускія навукоўцы адправяцца ў Арктыку: у фокусе - змяненне клімату
Беларускія навукоўцы адправяцца даследаваць Арктыку. У зоне асаблівай увагі - змяненне клімату. Пераадольваць адлегласці будуць на расійскіх лядовых суднах.
Арктыка багатая не толькі на навуковыя загадкі, але і прыродныя рэсурсы: там ёсць газ, нафта, алмазы, нікель і рэдкія металы.
У 2025 годзе ў высокіх шыротах ужо пабывалі прадстаўнікі атрада спецыяльнага прызначэння "ЗУБР" МНС Беларусі. Разам з расійскімі калегамі яны адпрацоўвалі там найскладанейшыя выратавальныя задачы.
Яўген Высоцкі, аператыўны дзяжурны цэнтра аператыўнага кіравання РАСП "ЗУБР" МНС Беларусі:
"Мэтамі экспедыцыі былі пракладка маршрутаў паміж населенымі пунктамі, даследаванне тактычных магчымасцяў тэхнікі, асабовага складу, выцягванне аўтамабіля, што праваліўся пад лёд, з выкарыстаннем альпінісцкага абсталявання, правядзенне такелажных работ па даставанні буйнагабарытнай тэхнікі, што захраснула ў снезе. Таксама для нас было новым вопытам вядзенне аварыйна-выратавальных работ ва ўмовах сходу лавін".
Арктыка - прастора для стратэгічнага партнёрства, новых лагістычных ланцужкоў і навуковых адкрыццяў.
Дарэчы, паўвостраў Шміта і возера на Кольскім паўвостраве названыя ў гонар суайчыннікаў.