Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Беларускія спартсмены павіншавалі жанчын з 8 Сакавіка

Віншаванні з 8 Сакавіка ў адрас беларусак ляцяць з розных куткоў не толькі краіны, але і ўсяго свету, дзе сёння на трэніровачных зборах або спаборніцтвах знаходзяцца нашы мужчыны-спартсмены.

"Дарагія нашы дзяўчынкі, дзяўчаты і жанчыны. Віншую вас з гэтым па-сапраўднаму выдатным вясновым, сонечным днём. Няхай ваша жыццё будзе напоўнена выключна яркімі колерамі, шчаслівымі і радаснымі момантамі", - адзначыў сярэбраны прызёр Алімпійскіх гульняў па акадэмічным веславанні Яўген Залатой.

"Дзякуй вам за тое, што напаўняеце нашы мужчынскія сэрцы клопатам, упэўненасцю і дорыце нам сэнс. Стварайце, ззяйце, натхняйце, кахайце і будзьце каханыя!" - пажадаў сярэбраны прызёр чэмпіянату Еўропы па веславанні на каноэ Іван Патапенка.

Разделы:

Грамадства

Теги:

Международный женский день8 Марта