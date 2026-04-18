Беларусы пачынаюць дачны сезон - вывучылі трэнды
Беларусы пачынаюць дачны сезон. Надвор'е спрыяе, пасадачнымі матэрыяламі і інвентаром вопытныя агароднікі назапасіліся загадзя. На падаконніках на ўсю моц расце рассада.
На прылаўках - насенне і саджанцы любых відаў і памераў: ад традыцыйных да экзатычных. Новыя гатункі прапаноўваюць і нашы навукоўцы.
Вясновыя пасадкі
Ад дачнага сіндрому не застрахаваны ніхто. Гавораць, да яго схільныя людзі пасля 30 гадоў. Таму калі вам спадабаўся саджанец, больш за тое, вам захацелася яго купіць - гэта трывожны званочак.
Пазбавіцца ад дачнай залежнасці немагчыма. Пры гэтым самі садоўнікі-аматары лічаць сябе самымі здаровымі людзьмі.
Вялізныя плантацыі з бульбай, бураком і морквай сыходзяць у мінулае. Усё гэта можна купіць у найбліжэйшым магазіне ў любы час года. Беларусы не адмаўляюцца ад вырошчвання гародніны і зеляніны, але робяць гэта хутчэй для душы (больш падрабязна - глядзіце відэа).