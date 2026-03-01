3.75 BYN
"Белавія" адмяніла рэйс у Тэль-Авіў 5 сакавіка з-за прадаўжэння забароны на палёты над Ізраілем
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Авіяцыйныя ўлады Ізраіля прадоўжылі забарону на палёты над тэрыторыяй краіны да 6 сакавіка. У сувязі з гэтым "Белавія" вымушана адмяніць рэгулярны рэйс у Тэль-Авіў у чацвер, 5 сакавіка.
Пасажыры могуць альбо вярнуць кошт білетаў па месцы іх набыцця, альбо перанесці дату вылету.
Што датычыцца чартара ў Доху 2 сакавіка, ён вылятае без пасажыраў, каб вывезці турыстаў, якія ўжо знаходзяцца там. Аналагічныя вылеты пачнуцца адразу і ў іншыя краіны Блізкага Усходу пасля зняцця абмежаванняў.