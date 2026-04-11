Без чэргаў: абітурыенты ў Беларусі з чэрвеня змогуць падаваць дакументы ў ВНУ анлайн

У 2026 годзе абітурыентаў гатовы прыняць 289 каледжаў і 46 ВНУ Беларусі. Ва ўніверсітэты плануюць залічыць амаль 50 тыс. першакурснікаў, пры гэтым 33 тыс. месцаў - бюджэтныя.

У 2025 годзе электроннай чаргой скарыстаўся кожны трэці абітурыент. Гэта значна знізіла нагрузку на камісіі і дапамагло пазбегнуць чэргаў, асабліва ў першыя і апошнія дні прыёму.

Алгарытм дзеянняў просты: у асабістым кабінеце на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў трэба выбраць да трох прыярытэтных варыянтаў (ВНУ, факультэт і спецыяльнасць). Сістэма аўтаматычна прапануе талон па першым з іх, пасля чаго адкрыецца каляндар з даступнымі інтэрваламі. Свабодныя слоты размяркоўваюцца з улікам графіку працы і загружанасці канкрэтнай ВНУ. Выбраўшы зручны час, абітурыент атрымлівае SMS-пацвярджэнне і PDF-талон для візіту.