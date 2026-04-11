Без чэргаў: абітурыенты ў Беларусі з чэрвеня змогуць падаваць дакументы ў ВНУ анлайн
Выпускныя экзамены не за гарамі, а значыць, маладым людзям трэба канчаткова вызначацца з выбарам будучай прафесіі.
У 2026 годзе абітурыентаў гатовы прыняць 289 каледжаў і 46 ВНУ Беларусі. Ва ўніверсітэты плануюць залічыць амаль 50 тыс. першакурснікаў, пры гэтым 33 тыс. месцаў - бюджэтныя.
Падаць дакументы можна будзе па жывой чарзе. Таксама ёсць магчымасць загадзя забраніраваць дату і час анлайн, каб потым асабіста прыйсці ў прызначаны час.
У 2025 годзе электроннай чаргой скарыстаўся кожны трэці абітурыент. Гэта значна знізіла нагрузку на камісіі і дапамагло пазбегнуць чэргаў, асабліва ў першыя і апошнія дні прыёму.
Паслуга даступная толькі ўдзельнікам ЦЭ і ЦТ 2025 і 2026 гадоў.
Алгарытм дзеянняў просты: у асабістым кабінеце на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў трэба выбраць да трох прыярытэтных варыянтаў (ВНУ, факультэт і спецыяльнасць). Сістэма аўтаматычна прапануе талон па першым з іх, пасля чаго адкрыецца каляндар з даступнымі інтэрваламі. Свабодныя слоты размяркоўваюцца з улікам графіку працы і загружанасці канкрэтнай ВНУ. Выбраўшы зручны час, абітурыент атрымлівае SMS-пацвярджэнне і PDF-талон для візіту.
Электронная чарга заваявала давер абітурыентаў, аднак і традыцыйны фармат падачы дакументаў у парадку жывой чаргі ніхто не адмяняў.
Больш падрабязна азнаёміцца з лічбамі і графікам прыёму можна на сайце Мінадукацыі і Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў.