Больш як 250 студэнтаў адправіліся ў 61-ы інтэрнацыянальны "Зорны паход"

Будучыя педагогі і выкладчыкі адправіліся ў 61ы інтэрнацыянальны "Зорны паход". Усяго ў ім прымуць удзел больш як 250 чалавек. У маршруце пазначаны памятныя і знакавыя лакацыі Цэнтральнага рэгіёна, Брэсцкай і Гродзенскай абласцей.

Студэнты сустракаюцца з ветэранамі, ускладаюць кветкі да мемарыялаў, выступаюць з канцэртамі перад школьнікамі і знаёмяцца з працай мясцовых прадпрыемстваў.

У "Зорны паход" адправіліся студэнты і выкладчыкі Педагагічнага ўніверсітэта. За 4 дні 11 атрадаў (а гэта больш як 250 удзельнікаў) наведаюць 8 раёнаў Мінскай вобласці, а таксама горад Жодзіна. Гэтай традыцыі ўжо больш як паўстагоддзя.

