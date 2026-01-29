Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Больш як 27 тыс. вакансій і пад'ёмныя - дзяржава аказвае падтрымку ахвочым працаваць на сяле

Больш як 27 тыс. вакансій з падаваннем жылля - зараз у банку вакансій у рамках рэалізацыі дзяржпраграмы "Збалансаваны рынак працы да 2030 года".

Беспрацоўным беларусам, ахвочым працаваць і жыць на сяле, прапаноўваюць такія прафесіі, як трактарыст, аператар машыннага даення і іншыя рабочыя спецыяльнасці.

У сярэднім за год па краіне перасяляецца каля сотні сямей. У лідарах Мінская вобласць. Кожны, хто вырашыўся на пераезд, атрымлівае падтрымку ад дзяржавы (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Разделы:

Грамадства

Теги:

социальная поддержка