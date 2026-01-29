3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Больш як 27 тыс. вакансій і пад'ёмныя - дзяржава аказвае падтрымку ахвочым працаваць на сяле
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш як 27 тыс. вакансій з падаваннем жылля - зараз у банку вакансій у рамках рэалізацыі дзяржпраграмы "Збалансаваны рынак працы да 2030 года".
Беспрацоўным беларусам, ахвочым працаваць і жыць на сяле, прапаноўваюць такія прафесіі, як трактарыст, аператар машыннага даення і іншыя рабочыя спецыяльнасці.
У сярэднім за год па краіне перасяляецца каля сотні сямей. У лідарах Мінская вобласць. Кожны, хто вырашыўся на пераезд, атрымлівае падтрымку ад дзяржавы (больш падрабязна – глядзіце відэа).