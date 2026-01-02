3.71 BYN
Больш за 100 мерапрыемстваў запланавана ў святы ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Канцэртная пляцоўка ля Палаца спорту ў свята аб'яднала мноства жыхароў і гасцей сталіцы. У сталіцы ў святочны перыяд усяго запланавана больш за 100 мерапрыемстваў рэспубліканскага, гарадскога і раённага ўзроўню. У Мінск па традыцыі прыязджаюць адзначаць Новы год замежныя госці і цёпла адклікаюцца аб гасціннасці беларусаў. Беларусы ў сваю чаргу актыўна адзначаюць Год беларускай жанчыны.
Беларусь прыцягвае падарожнікаў каларытнымі гістарычнымі славутасцямі і прыроднай прыгажосцю, але раскрыты далёка не ўвесь патэнцыял. Сёлета работы ў сферы гасціннасці будзе больш. Галіну трэба паднімаць на прыступку вышэй.