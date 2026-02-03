3.74 BYN
Едуць і мерзнуць: якая тэмпература павінна быць у салонах грамадскага транспарту
Аўтар:Стэфанія Віннічак
Моцны мароз і снегапады ўнеслі свае карэктывы ў работу грамадскага транспарту. Але дзякуючы прынятым мерам сістэма працуе ў штатным рэжыме. Асаблівая ўвага нададзена бесперабойнай рабоце дызельных аўтобусаў ва ўмовах нізкіх тэмператур. Для гэтага выкарыстоўваюць спецыяльнае зімовае паліва. І яшчэ адно пытанне, якое хвалюе радавых пасажыраў, - гэта тэмпература паветра ў салоне (гл. відэа).