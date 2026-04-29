"Экспарт на максімум": дзелавы форум БелГПП сабраў больш за 100 удзельнікаў
Аўтар:Аліна Лапо
Продажы беларускіх тавараў на замежных рынках растуць. Як паведамілі ва ўрадзе, асноўным фактарам стала спрыяльная коштавая кан'юнктура на ключавыя айчынныя тавары.
Увогуле экспарт тавараў і паслуг Беларусі па выніках двух месяцаў паказаў рост 13 %. Адносна студзеня-лютага 2025 года гэта больш амаль на 1 млрд долараў.
Дынамічна дадаюць пастаўкі ў краіны далёкага замежжа. На рынках Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна пастаўкі выраслі больш чым на чвэрць, у азіяцкія краіны - плюс больш чым 20 %.
Як прадаваць далей і больш за мяжу з дапамогай лічбавых інструментаў, 29 красавіка гаварылі ў Мінску на маштабным дзелавым форуме "Экспарт на максімум" (гл. відэа).