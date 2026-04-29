"Экспарт на максімум": дзелавы форум БелГПП сабраў больш за 100 удзельнікаў

Продажы беларускіх тавараў на замежных рынках растуць. Як паведамілі ва ўрадзе, асноўным фактарам стала спрыяльная коштавая кан'юнктура на ключавыя айчынныя тавары.

Увогуле экспарт тавараў і паслуг Беларусі па выніках двух месяцаў паказаў рост 13 %. Адносна студзеня-лютага 2025 года гэта больш амаль на 1 млрд долараў.

Дынамічна дадаюць пастаўкі ў краіны далёкага замежжа. На рынках Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна пастаўкі выраслі больш чым на чвэрць, у азіяцкія краіны - плюс больш чым 20 %.

Як прадаваць далей і больш за мяжу з дапамогай лічбавых інструментаў, 29 красавіка гаварылі ў Мінску на маштабным дзелавым форуме "Экспарт на максімум" (гл. відэа).

