Фокус на вучэбныя часці: праверка беларускай арміі па даручэнні Прэзідэнта Беларусі працягваецца

Праверка арміі па даручэнні Галоўнакамандуючага працягваецца, 5 лютага правяраючыя сфакусуюцца на вучэбных часцях. Напярэдадні дзяржсакратар Савета Бяспекі Аляксандр Вальфовіч і кіраўнік Камітэта дзяржкантролю Васіль Герасімаў праверылі 72-гі аб'яднаны навучальны цэнтр у Барысаўскім раёне.

Першарадная мэта - убачыць аб'ектыўную, не перабольшаную карціну рэальнага становішча спраў, таму ўсе мерапрыемствы і праводзяцца раптам, без папярэдніх папярэджанняў.

Маштабная праверка пачалася 16 студзеня, яе ход Аляксандр Лукашэнка трымае на асабістым кантролі, выкарыстоўваючы новую сістэму. Прэзідэнт прыводзіць войскі ў баявую гатоўнасць напроста, абыходзячы звычайныя прыступкі - Міністэрства абароны і Генштаб.

