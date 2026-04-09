Інфармацыйная бяспека падлеткаў у цэнтры ўвагі: якія меры ўкаранёныя ў Беларусі

Інфармацыйная бяспека падлеткаў апынулася ў цэнтры ўвагі дзяржавы. Пра гэта гаварылі ўдзельнікі круглага стала, які напярэдадні прайшоў у Мінску. Прадстаўнікі ведамстваў расказалі пра меры, якія ўжо ўкаранёны для абароны дзяцей у лічбавым асяроддзі ў нашай краіне.

Так, у 2025 годзе ў Беларусі ўступілі ў сілу змены ў закон аб правах дзіцяці. Дакумент прадугледжвае ўстаноўку ахоўнага праграмнага забеспячэння. Акрамя таго, бацькі абавязаны праводзіць тлумачальную працу з дзецьмі пра інфармацыйнае асяроддзе. Таксама ў краіне прыняты комплекс мер, які ахоплівае тры ключавыя кірункі (больш падрабязна – глядзіце відэа).

