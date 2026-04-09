Каранкевіч прадставіў калектыву Мінінфармацыі новага кіраўніка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новага кіраўніка Мінінфармацыі Дзмітрыя Жука 10 красавіка калектыву прадставіў віцэ-прэм'ер.
Як адзначыў Віктар Каранкевіч, Прэзідэнт дакладна акрэсліў прыярытэтныя задачы. Гэта і своечасовае інфармаванне насельніцтва аб сацыяльна-эканамічным развіцці краіны, дасягненні ў эканоміцы (аб тым, якая праца праводзіцца для павышэння якасці жыцця людзей), і, вядома, аператыўным рэагаванні на дэструктыўную інфармацыю.
Віцэ-прэм'ер таксама падзякаваў за працу на пасадзе міністра інфармацыі Марату Маркаву.
Нагадаем, Прэзідэнт прызначыў Дзмітрыя Жука міністрам інфармацыі 9 красавіка. Да гэтага Дзмітрый Жук займаў пасаду галоўнага рэдактара выдавецкага дома "Беларусь сёння".