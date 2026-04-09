Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Каранкевіч прадставіў калектыву Мінінфармацыі новага кіраўніка

Новага кіраўніка Мінінфармацыі Дзмітрыя Жука 10 красавіка калектыву прадставіў віцэ-прэм'ер.

Як адзначыў Віктар Каранкевіч, Прэзідэнт дакладна акрэсліў прыярытэтныя задачы. Гэта і своечасовае інфармаванне насельніцтва аб сацыяльна-эканамічным развіцці краіны, дасягненні ў эканоміцы (аб тым, якая праца праводзіцца для павышэння якасці жыцця людзей), і, вядома, аператыўным рэагаванні на дэструктыўную інфармацыю.

Віцэ-прэм'ер таксама падзякаваў за працу на пасадзе міністра інфармацыі Марату Маркаву.

Нагадаем, Прэзідэнт прызначыў Дзмітрыя Жука міністрам інфармацыі 9 красавіка. Да гэтага Дзмітрый Жук займаў пасаду галоўнага рэдактара выдавецкага дома "Беларусь сёння".

Разделы:

Грамадства