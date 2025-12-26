Каштоўныя артэфакты выяўлены ў Палацавым комплексе князёў Сапег у Ружанах

Новыя археалагічныя матэрыялы папоўнілі скарбонку гісторыі Брэсцкай вобласці. Падчас правядзення рэстаўрацыйных прац у Палацавым комплексе князёў Сапег у Ружанах - а яны пачаліся яшчэ ў 2008 годзе - выяўлены падмуркі пабудоў эпохі Льва Сапегі і шэраг артэфактаў.



Ужо актыўна рэстаўруецца тэатральны корпус. Не менш цікавыя адкрыцці зроблены і падчас прац на цэнтральным двары. Там знаходзяцца сутарэнныя памяшканні, пра якія ніхто не падазраваў. Зараз даследчыкі плануюць вывучыць тэхніку мураў, памеры і планіроўку пабудоў, сабраць археалагічны матэрыял (больш падрабязна - глядзіце відэа).