3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Католікі адзначаюць Вербную нядзелю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
29 сакавіка ў заходніх хрысціян Вербная нядзеля. Вернікі ўспамінаюць евангельскую падзею Уваходу Госпада ў Іерусалім.
Паводле Пісання, Ісуса, які заязджае ў горад на асле, з асаблівымі ўшанаваннямі сустракаў народ, высцілаючы яго дарогу пальмавымі галінамі. У нашых шырынях замест пальмаў Хрыста сустракаюць сімвалічнымі букецікамі вярбы.
Ва ўсіх каталіцкіх храмах сёння праходзяць святочныя набажэнствы і асвячэнне вербаў.