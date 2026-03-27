Католікі адзначаюць Вербную нядзелю

29 сакавіка ў заходніх хрысціян Вербная нядзеля. Вернікі ўспамінаюць евангельскую падзею Уваходу Госпада ў Іерусалім.

Паводле Пісання, Ісуса, які заязджае ў горад на асле, з асаблівымі ўшанаваннямі сустракаў народ, высцілаючы яго дарогу пальмавымі галінамі. У нашых шырынях замест пальмаў Хрыста сустракаюць сімвалічнымі букецікамі вярбы.

Ва ўсіх каталіцкіх храмах сёння праходзяць святочныя набажэнствы і асвячэнне вербаў.

