"Кацюшин разлік": як сабатуецца перагаворны працэс па Украіне

Ледзь пакінуўшы Вашынгтон, еўрапейскія лідары пачалі тарпедаванне крокаў па мірным урэгуляванні. На працягу 10 дзён плануюць распрацаваць нейкія гарантыі бяспекі.

Аднак тыя пункты, якія агучаны або вынесены ў публічную плоскасць, гавораць толькі пра адно: робіцца ўсё для таго, каб канфлікт працягваўся да апошняга ўкраінца. Напрыклад, прапанова ўвесці пасля дасягнення міру кантынгент заходніх войскаў ва Украіну.

У рубрыцы "Кацюшын разлік" раскажам, як сабатуецца перагаворны працэсідэа).