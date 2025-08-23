3.70 BYN
"Кацюшин разлік": як сабатуецца перагаворны працэс па Украіне
Аўтар:Кацярына Ціхамірава
Ледзь пакінуўшы Вашынгтон, еўрапейскія лідары пачалі тарпедаванне крокаў па мірным урэгуляванні. На працягу 10 дзён плануюць распрацаваць нейкія гарантыі бяспекі.
Аднак тыя пункты, якія агучаны або вынесены ў публічную плоскасць, гавораць толькі пра адно: робіцца ўсё для таго, каб канфлікт працягваўся да апошняга ўкраінца. Напрыклад, прапанова ўвесці пасля дасягнення міру кантынгент заходніх войскаў ва Украіну.
