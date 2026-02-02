3.73 BYN
Хрэнін ўручыў баявое распараджэнне камандзіру мехбрыгады Заходняга аператыўнага камандавання
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пытанні кіравання, правядзенне маршаў, ажыццяўленне аховы і маскіроўкі. Міністр абароны інспектуе мехбрыгаду Заходняга аператыўнага камандавання. Віктар Хрэнін асабіста ўручыў камандзіру брыгады распараджэнне на прывядзенне ў гатоўнасць шэрагу яе часцей і падраздзяленняў.
Вайскоўцам трэба будзе ў сціснутыя тэрміны падрыхтаваць тэхніку і ўзбраенне да выхаду ў новыя раёны для правядзення заняткаў па баявой падрыхтоўцы.
Таксама сярод задач процідзеянне дыверсійным групам і беспілотнікам ва ўмовах дзеяння сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Фактычна войскам трэба будзе дзейнічаць у абстаноўцы, максімальна набліжанай да сучасных рэалій бою.