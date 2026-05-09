Хваля бацькоўскай панікі: колькі насамрэч каштуюць пуцёўкі ў дзіцячыя аздараўленчыя лагеры
Дзіцячы лагер па цане адпачынку ў Дубаі? У сацсетках паднялася хваля бацькоўскай панікі з-за кошту пуцёвак на аздараўленне дзяцей. Аднак большую частку выдаткаў бярэ на сябе дзяржава, бацькам застаецца аплаціць каля 10 %. Усяго магчымасць адпачыць па льготным кошце атрымаюць парадку 400 тыс. дзяцей.
Адправіць дзяцей у лагер - задача не з простых. Трэба ўлічыць некаторыя нюансы: праграма, варыянт знаходжання і, вядома, галоўнае для бацькоў - цана пытання. Але выбраць сапраўды ёсць з чаго. Улетку па ўсёй краіне будуць працаваць парадку 6 тыс. лагераў, з іх прыкладна 4,5 тыс. - з дзённым знаходжаннем, астатнія - з кругласутачным. Усяго ў планах аздаравіць 400 тыс. дзяцей.
Сярэдні кошт пуцёўкі з кругласутачным знаходжаннем на 15 дзён складзе каля 750 рублёў. Што датычыцца дзённага знаходжання, пуцёўка ў сярэднім будзе каштаваць 175 рублёў.
Самы час успомніць пра датацыі: каму яны належаць і колькі працэнтаў ад кошту бярэ на сябе дзяржава (глядзіце відэа).