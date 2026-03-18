Комплексныя вучэнні з войскамі ЗАК пройдуць у Беларусі з 19 па 25 сакавіка

Манеўры войскаў Заходняга аператыўнага камандавання стартавалі ў Беларусі. Пройдуць яны за некалькі этапаў і прадоўжацца да 25 сакавіка. Задзейнічаны палігоны і ўчасткі мясцовасці на значным выдаленні ад дзяржмяжы.

Як адзначыў у заяве начальнік Генштаба Узброеных Сіл, у аснове задумы вучэнняў - сучаснае ваенна-палітычнае становішча і тэндэнцыі вядзення баявых дзеянняў у рамках сучасных ваенных канфліктаў (больш падрабязна - глядзіце відэа).

