3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Комплексныя вучэнні з войскамі ЗАК пройдуць у Беларусі з 19 па 25 сакавіка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Манеўры войскаў Заходняга аператыўнага камандавання стартавалі ў Беларусі. Пройдуць яны за некалькі этапаў і прадоўжацца да 25 сакавіка. Задзейнічаны палігоны і ўчасткі мясцовасці на значным выдаленні ад дзяржмяжы.
Як адзначыў у заяве начальнік Генштаба Узброеных Сіл, у аснове задумы вучэнняў - сучаснае ваенна-палітычнае становішча і тэндэнцыі вядзення баявых дзеянняў у рамках сучасных ваенных канфліктаў (больш падрабязна - глядзіце відэа).