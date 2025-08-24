3.70 BYN
Крафтавая вытворчасць - сямейная сыраварня ў Маладзечанскім раёне пашырае асартымент
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вытворчасць сырных італьянскіх і французскіх дэлікатэсаў з беларускага малака асвоіла сям'я Паляковых. Гісторыя крафтавага рамяства пачалася 6 гадоў таму. Тады муж і жонка пераехалі з Мінска ў вёску Палачаны пад Маладзечна і адкрылі фамільную сыраварню.
На ёй кісламалочны прадукт гатуюць з суцэльнага каровінага, казінага і нават авечага малака. Эксперыментуюць з начыннямі і формамі - у сыр дабаўляюць труфель, папрыку, алівы, грэцкі арэх, вялены тамат, пажытнік, размарын і нават вугаль.
Шырокі асартымент дапаўняюць джэмамі ўласнай вытворчасці, а таксама цукеркамі з сырнымі начынкамі. У планах адкрыць цэх па выпечцы хлеба і багетаў. Развіваюць на сямейным прадпрыемстве і прамысловы турызм.