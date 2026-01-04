Крэдытная праграма "На родныя тавары" падоўжана - асартымент стаў больш шырокі

Cпіс тавараў, на якія даецца крэдыт, значна пашырыўся. Зараз у ім ёсць ноўтбукі, персанальныя міні-камп'ютары, маніторы, сокавыціскалкі, электрапліткі, электрасамакаты, электрычныя прыборы ацяплення і шэраг іншай прадукцыі. А вось механізм застаўся нязменным - крэдыты па-ранейшаму даюцца на льготных умовах з выплатай 4 % гадавых. Аднак зараз уведзены дыферэнцыраваныя тэрміны (год, два і тры гады) пагашэння крэдытаў у залежнасці ад катэгорый тавараў.