Мемарыяльны знак "Камень Памяці" адкрылі на "Лініі Сталіна"
На "Лініі Сталіна" адкрылі Камень Памяці. Цырымонію прымеркавалі да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі, а таксама да 320-годдзя марской пяхоты Расіі.
У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі дзяржструктур і пасольства Расіі. Новы мемарыяльны знак стаў сімвалам агульнай гісторыі і воінскіх традыцый дзвюх краін. Арганізатары нагадалі: у марской пяхоты ёсць цесная сувязь з беларускай зямлёй. Менавіта ў Гродне ў 1705 годзе Пётр I падпісаў указ аб стварэнні першага палка гэтага роду войскаў. Пазней, ужо ў савецкі перыяд, адно са злучэнняў марской пяхоты фарміравалася пад Мінскам.
Падчас цырымоніі адзначылі і ўклад выдатных военачальнікаў, сярод іх ураджэнец Беларусі, Герой Савецкага Саюза Георгій Халасцякоў.
Мерапрыемства прайшло ў рамках патрыятычнай акцыі і было накіравана на захаванне гістарычнай памяці і ўмацаванне саюзных сувязяў паміж Беларуссю і Расіяй.