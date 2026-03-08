Мінск прыняў больш за 1 млн турыстаў у 2025 годзе

Згодна з папярэднімі звесткамі, у 2025 годзе Мінск прыняў больш за 1 млн турыстаў - гэта толькі тыя, хто скарыстаўся паслугамі гасцініц.

"Людзям цікавыя экалагічны турызм, гісторыка-культурны, анімацыйны, гастранамічны, паломніцкі, таксама цікавіць і наш прамысловы турызм, - расказала начальнік Мінскага бюро падарожжаў і экскурсій Дар'я Агаркова. - З улікам таго, што ў нас сёлета Год беларускай жанчыны, распрацаваны абсалютна новыя цікавыя праграмы, якія патрабуюць асвятлення як для беларускага турыста, так і для замежнага, таму што ў нас ёсць што расказаць".