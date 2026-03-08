3.72 BYN
Мінск прыняў больш за 1 млн турыстаў у 2025 годзе
Сёння турызм з'яўляецца стратэгічным прыярытэтам для многіх дзяржаў. Гэтая сфера спрыяе эканамічнаму росту, стварэнню рабочых месцаў і ў цэлым развіццю рэгіёнаў, Беларусь таксама гасцінная.
Згодна з папярэднімі звесткамі, у 2025 годзе Мінск прыняў больш за 1 млн турыстаў - гэта толькі тыя, хто скарыстаўся паслугамі гасцініц.
Пры гэтым агульны паток значна большы. У асноўным гэта расійскія турысты (каля 70 %), астатнія госці - з Кітая, краін Балтыі, Узбекістана і Казахстана.
Сёння ў Мінску створаны ўмовы, каб прымаць як індывідуальных турыстаў, так і ўдзельнікаў міжнародных мерапрыемстваў.
"Людзям цікавыя экалагічны турызм, гісторыка-культурны, анімацыйны, гастранамічны, паломніцкі, таксама цікавіць і наш прамысловы турызм, - расказала начальнік Мінскага бюро падарожжаў і экскурсій Дар'я Агаркова. - З улікам таго, што ў нас сёлета Год беларускай жанчыны, распрацаваны абсалютна новыя цікавыя праграмы, якія патрабуюць асвятлення як для беларускага турыста, так і для замежнага, таму што ў нас ёсць што расказаць".
Прыкметна вырас турыстычны паток з дзяржаў, грамадзяне якіх могуць прыехаць у Беларусь без візы. З пачатку 2026 года краіну ўжо наведалі больш за 18 тыс. іншаземцаў з 38 краін. Большасць падарожнікаў - суседзі: грамадзяне Літвы, Латвіі і Польшчы.