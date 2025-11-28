3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Мінскі метрапалітэн прэзентаваў новыя цягнікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Для павышэння якасці жыцця і камфорту жыхароў Мінска ў метро на рэйкі выйдуць новыя саставы. Іх прэзентаваў сталічны метрапалітэн. Курсіраваць цягнікі пачнуць па Аўтазаводскай лініі ўжо ў снежні.
Яны абсталяваныя сістэмай аўтавядзення, ёсць усе неабходныя электронныя памочнікі для машыністаў. Салон абсталяваны кандыцыянерамі, абаграваннем, зараднымі станцыямі для мабільных тэлефонаў.
Цягнікі праходзяць дадатковыя тэсціраванні, абкатку і наладку. Да канца года метрапалітэн закупіць яшчэ два аналагічныя саставы.