Мінску прысвоены статус моладзевай сталіцы Беларусі ў 2026 годзе

Статус моладзевай сталіцы Беларусі ў 2026 годзе прысвоены Мінску. Пераможца вызначыла экспертная камісія па выніках анлайн-галасавання.

На працягу каляндарнага года Мінск стане галоўнай пляцоўкай для рэспубліканскіх і міжнародных форумаў, канферэнцый, фестываляў і акцый. Новы статус - гэта магчымасць падзяліцца сваім вопытам у развіцці сацыяльнай, эканамічнай і грамадзянскай актыўнасці моладзі.

У 2025 годхе моладзевай сталіцай Беларусі быў Гомель. Мінск працягвае традыцыю, пачатую ў 2016-м.

