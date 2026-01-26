3.75 BYN
Мінску прысвоены статус моладзевай сталіцы Беларусі ў 2026 годзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Статус моладзевай сталіцы Беларусі ў 2026 годзе прысвоены Мінску. Пераможца вызначыла экспертная камісія па выніках анлайн-галасавання.
На працягу каляндарнага года Мінск стане галоўнай пляцоўкай для рэспубліканскіх і міжнародных форумаў, канферэнцый, фестываляў і акцый. Новы статус - гэта магчымасць падзяліцца сваім вопытам у развіцці сацыяльнай, эканамічнай і грамадзянскай актыўнасці моладзі.
У 2025 годхе моладзевай сталіцай Беларусі быў Гомель. Мінск працягвае традыцыю, пачатую ў 2016-м.