Мінсувязі аб роўмінгу ў Расіі: беларусы больш не будуць чакаць 24 гадзіны для доступу да інтэрнэту
Магчымасць разблакіроўкі беларускіх сім-карт адразу пры ўездзе ў Расію забяспечаць да канца года. Беларусам не трэба будзе чакаць суткі, каб атрымаць доступ да інтэрнэту ў роўмінгу ў Расіі. Аб гэтым заявілі ў Мінсувязі Беларусі па выніках пасяджэння групы высокага ўзроўню Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы (яно прайшло ў Мінску.)
Тры з чатырох найбуйнейшых расійскіх аператараў фактычна ўжо ўкаранілі гэтыя паслугі - тэсціраванне ўсіх працэсаў завершана. Да канца снежня пытанне будзе вырашана. Зараз у Расіі на фінішы праходзяць выпрабаванні новага спосабу праверкі абанентаў - капча. Ён дазваляе пацвердзіць, што нумарам карыстаецца рэальны чалавек. Беларусь абмеркавала з расійскім бокам падключэнне нашых грамадзян да гэтай сістэмы адразу пасля яе поўнай гатоўнасці.
Павел Ткач, першы намеснік міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі: "Па прыездзе на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі будзе прыходзіць смс-паведамленне са спасылкай на вызначаны рэсурс, які будзе адкрывацца. У пераходзе на гэтую спасылку будзе капча. Часцей за ўсё гэта карцінка з наборам лічб, якія на нейкім каляровым фоне, разнакаляровыя лічбы. Трэба іх увесці ў спецыяльнае поле, націснуць увод. Калі яно ўсё правільна адпавядае, то паслугі сувязі цалкам аднаўляюцца. Ужо ў цяперашні час у рэжыме тэсціравання ў нас ёсць станоўчыя факты таго, што гэта ўжо працуе. Проста яшчэ пакуль не на сеткі ўсіх аператараў".
На парадку сённяшняга пасяджэння таксама распрацоўка кірункаў рэалізацыі асноўных палажэнняў Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы да 2029 года. Абмеркавалі бакі і тэму надання таварам з дзвюх краін статусу прадукцыі Саюзнай дзяржавы.
А вось рашэнне, якое ўжо прынята, гэта стварэнне Камітэта па стандартызацыі і якасці Саюзнай дзяржавы. Чакаецца, што ён пачне працаваць у 2026 годзе.