Мінсувязі аб роўмінгу ў Расіі: беларусы больш не будуць чакаць 24 гадзіны для доступу да інтэрнэту

Магчымасць разблакіроўкі беларускіх сім-карт адразу пры ўездзе ў Расію забяспечаць да канца года. Беларусам не трэба будзе чакаць суткі, каб атрымаць доступ да інтэрнэту ў роўмінгу ў Расіі. Аб гэтым заявілі ў Мінсувязі Беларусі па выніках пасяджэння групы высокага ўзроўню Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы (яно прайшло ў Мінску.)



Тры з чатырох найбуйнейшых расійскіх аператараў фактычна ўжо ўкаранілі гэтыя паслугі - тэсціраванне ўсіх працэсаў завершана. Да канца снежня пытанне будзе вырашана. Зараз у Расіі на фінішы праходзяць выпрабаванні новага спосабу праверкі абанентаў - капча. Ён дазваляе пацвердзіць, што нумарам карыстаецца рэальны чалавек. Беларусь абмеркавала з расійскім бокам падключэнне нашых грамадзян да гэтай сістэмы адразу пасля яе поўнай гатоўнасці.