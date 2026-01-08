Моцныя снегапады ўнеслі карэкціроўку ў работу Беларускай чыгункі на асобных участках

"Найбольш сур'ёзна мы стыхію адчулі ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях, таму там для нас, як для чыгуначнікаў, самая напружаная сітуацыя. У цэлым, па астатніх рэгіёнах пакуль сітуацыя аднолькавая. За самы кароткі перыяд мы выраўнуем графікі. Рэч у тым, што ў нас жа графік не толькі ўнутры Беларусі, у нас ёсць сумежныя тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, цягнікі заходзяць адтуль, туды накіроўваюцца, таму ў нас гэтыя праблемы могуць выяўляцца ў розных рэгіёнах. Гэта будзе ўплываць на рух. Але мы са свайго боку будзем рабіць усё магчымае, каб выконваць графік руху цягнікоў", - расказаў першы намеснік начальніка Беларускай чыгункі Аляксандр Харашэвіч.