На 1 лютага ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі

На змену кароткачасовай адлізе зноў прыйшлі моцныя маразы. Анамальна халоднае надвор'е захаваецца ў першыя лютаўскія дні. Начныя мінімумы будуць у межах ад 16 да 29 градусаў са знакам мінус. Месцамі тэмпература паветра складзе 33 градусы марозу, а дзённыя максімумы будуць вагацца ад мінус 8 градусаў у паўднёвых раёнах да мінус 20 градусаў у паўночных.