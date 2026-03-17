3.66 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
На Мінскай кніжнай выставе прайшла прэзентацыя кнігі прафесара Радзькова пра беларускія гарады
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Галоўная кніжная падзея года: сотні аўтараў, тысячы выданняў і гасцей з розных краін свету сабраліся на Мінскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы.
У другі дзень форуму адбылася прэзентацыя кнігі Аляксандра Радзькова "Гарады", дзе аўтар дзеліцца дарожнымі нататкамі і ўспамінамі аб сустрэчах, апускаючы чытачоў у гісторыю і самабытнасць беларускіх гарадоў.
Сярод апісаных населеных пунктаў - Пінск, Лунінец, Крычаў, Жодзіна, Быхаў. Кожная старонка кнігі ператвараецца ў займальную экскурсію, дазваляючы чытачу па-новаму зірнуць на знаёмыя месцы. Усяго ў выданні апісана гісторыя 20 гарадоў.