3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Насця Краўчанка: Беларусь заўсёды асацыюецца са святлом
Сваё "месца для жыцця" ўжо ў надыходзячым годзе здабудуць галоўныя музейныя рэліквіі. Скарб Нацыянальнага гістарычнага музея рыхтуецца да наваселля. У лютым пачалася галоўная культурная будоўля года, менавіта там адаб'ецца беларуская ўнікальнасць і ідэнтычнасць.
Своеасаблівая "перамога" здарылася ў нацыянальнай кінаіндустрыі. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўзварухнуў і гэтую галіну. Год стаў самым плённым для "галоўнага з мастацтваў": збіраліся залы на стужкі "Класная", "Пераломны момант".
2025-ы вёў "праз мастацтва - да святла і ўзаемаразумення". "Славянскі базар" аб'яднаў у Віцебску 44 краіны, таксама сабрала сяброў і Александрыя.
Пра беларускія нацыянальныя дасягненні вяшчаюць па-майстэрску. Беларускае радыё сустрэла сваё стагоддзе. Упершыню адзначылі тых, хто дасягнуў "РадыёТрыумфа". Сярод яркіх медыяпадзей - вяртанне "Інтэрбачання".
Белтэлерадыёкампанія ў ліку першых падтрымала міжнародную ініцыятыву Расіі. Узлёт беларускага "Матылька" абмяркоўваюць дагэтуль. Першапраходцам ад Беларусі стала папулярная спявачка, суперфіналістка талент-шоу "Х-Фактар. Беларусь" Насця Краўчанка.
Насця Краўчанка, прадстаўнік Беларусі на міжнародным музычным конкурсе "Інтэрбачанне":
"Дзякуючы музыцы, конкурсу атрымалася аб'яднаць краіну ля экранаў. Яна злучае душы і сэрцы. Таксама гэта атрымалася дзякуючы аб'яднанню народаў і культур выдатнага, дзіўнага і неабсяжнага свету".
Прадстаўнік Беларусі расказала, што да Беларусі праяўляюць заўсёды асаблівае стаўленне і павагу. Беларусь заўсёды асацыюецца са святлом. "Я шчаслівая, што мне, нашай камандзе атрымалася чарговы раз пацвердзіць сонечны пасыл, зычлівасць да ўсіх удзельнікаў, шчырасць у дачыненні да ўсіх дэлегацый. Беларусь заўсёды вельмі паважаюць і шануюць менавіта за гэта", - адзначыла Насця Краўчанка.
Паводле яе слоў, на "Інтэрбачанні" сабраліся людзі вельмі зараджаныя, зіхатлівыя, якія гараць сваёй справай.