Насця Краўчанка: Беларусь заўсёды асацыюецца са святлом

Сваё "месца для жыцця" ўжо ў надыходзячым годзе здабудуць галоўныя музейныя рэліквіі. Скарб Нацыянальнага гістарычнага музея рыхтуецца да наваселля. У лютым пачалася галоўная культурная будоўля года, менавіта там адаб'ецца беларуская ўнікальнасць і ідэнтычнасць.