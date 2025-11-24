Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Наталля Качанава прыехала з рабочым візітам у Пастаўскі мэблевы цэнтр

26 лістапада старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава наведала з рабочым візітам Віцебскі рэгіён, у прыватнасці, горад Паставы па даручэнні Прэзідэнта, каб навесці парадак. Для гэтага створана рабочая група, якую ўзначальваюць спікеры верхняй і ніжняй палат парламента Наталля Качанава і Ігар Сергеенка. Парадак шырокі - наведванне двух буйных мэблевых прадпрыемстваў.

Задача рабочай групы - зрабіць такі зрэз па самім рэгіёне, паглядзець і сабраць інфармацыю з раёнаў, каб потым даць рэкамендацыі, дзе і што яшчэ можна палепшыць (больш падрабязна – глядзіце відэа).

Разделы:

ГрамадстваРэгіёны