Наталля Качанава прыехала з рабочым візітам у Пастаўскі мэблевы цэнтр
Аўтар:Дар'я Рачко
26 лістапада старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанава наведала з рабочым візітам Віцебскі рэгіён, у прыватнасці, горад Паставы па даручэнні Прэзідэнта, каб навесці парадак. Для гэтага створана рабочая група, якую ўзначальваюць спікеры верхняй і ніжняй палат парламента Наталля Качанава і Ігар Сергеенка. Парадак шырокі - наведванне двух буйных мэблевых прадпрыемстваў.
Задача рабочай групы - зрабіць такі зрэз па самім рэгіёне, паглядзець і сабраць інфармацыю з раёнаў, каб потым даць рэкамендацыі, дзе і што яшчэ можна палепшыць (больш падрабязна – глядзіце відэа).