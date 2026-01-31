Нацыянальны аэрапорт Мінск працуе ў штатным рэжыме

"Ва ўмовах моцнага марозу Нацыянальны аэрапорт Мінск працягвае забяспечваць ўзлётна-пасадачныя аперацыі, абслугоўванне авіякампаній і пасажыраў у поўным аб'ёме, падтрымліваючы высокі ўзровень бяспекі палётаў і стандартаў якасці, - паведаміла вядучы спецыяліст Нацыянальнага аэрапорта Мінск Ганна Парфёнчык. - Магчымыя сітуацыі, абумоўленыя функцыянаваннем у халодны час года, прапрацоўваліся на этапе падрыхтоўкі вытворчых служб да працы ў асенне-зімовы перыяд. Для забеспячэння бесперабойнай працы асноўная частка тэхнікі, задзейнічанай у абслугоўванні паветраных суднаў і пасажыраў, знаходзіцца ў ангарах, якія абаграваюцца. Кіраўніцтва аэрапорта знаходзіцца ў пастаяннай каардынацыі са зменным персаналам і атрымлівае аператыўныя звесткі наконт функцыянавання ўсіх вытворчых працэсаў. Сітуацыя адсочваецца кругласутачна для прыняцця магчымых мер рэагавання і падтрымання стабільнай працы аэрапорта. Нацыянальны аэрапорт Мінск працягвае працаваць у штатным рэжыме".