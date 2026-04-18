Наведванне могілак у зонах адсялення на Радаўніцу будзе праходзіць па правілах

Інфармацыя для тых, хто на Радаўніцу будзе наведваць могілкі на адселеных тэрыторыях Беларусі. 20 і 21 красавіка ў зонах адчужэння і адсялення, дзе ўведзены кантрольна-прапускны рэжым, праезд да могілак дазволены без пропускаў. Пры гэтым абавязковая рэгістрацыя на КПП. Час знаходжання - з 8:00 да 17:00 і выключна для наведвання і добраўпарадкавання могілак. Пры сабе трэба мець пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу, дакументы на транспарт.